Google Messaggi e Contatti ricevono nuovi elementi in Material 3 Expressive
Le app Google Messaggi e Google Contatti stanno ricevendo dei nuovi elementi in stile Material 3 Expressive: vediamoli insieme. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Altre letture consigliate
Lo stato del CCNL Funzioni Locali - Gianluca Bertagna https://share.google/sdCJ4zL7EcieMKWST Lo stato del CCNL Funzioni Locali - Gianluca Bertagna Lo stato del CCNL Funzioni Locali - Gianluca Bertagna 1 messaggio - 1 partecipante Leggi l'argomento - facebook.com Vai su Facebook
Google Messaggi integrerà Nano Banana per generare immagini https://ceotech.it/google-messaggi-integrera-nano-banana-per-generare-immagini/… - X Vai su X
Google Messaggi e Contatti ricevono nuovi elementi in Material 3 Expressive - Come si accennava in apertura, Google Contatti sta a sua volta ricevendo un piccolo ritocco: lo ... Secondo tuttoandroid.net
Google Messaggi: nuove funzionalità e nuova icona - Google ha annunciato nuove funzionalità per l'app Messaggi su Android che sfruttano al massimo il noto protocollo RCS (odiato da Apple). Lo riporta punto-informatico.it
Google Messaggi: le chat RCS supportano le immagini Ultra HDR - Google Messaggi si arricchisce di una nuova funzionalità: la possibilità di inviare e ricevere foto in qualità Ultra HDR tramite il protocollo RCS. punto-informatico.it scrive