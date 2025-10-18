Goodhairday | Victoria Beckham tre vite in trecento colpi di testa o giù di lì

Vanityfair.it | 18 ott 2025

Super popstar, it girl, designer (oggi) affermata, Victoria Beckham non smette di far parlare di sé: su Netflix (auto)celebra la sua tenacia nel perseguire i suoi obiettivi con il documentario titolato con il suo nome, dalle Spice Girls alle sfilate. Passano gli anni ma è chiaro che Posh non perde colpi, a cominciare dai capelli. I suoi hairstyling? Wannabe forever. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

