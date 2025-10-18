Good Boy recensione RoFF 20 | quando è il tuo migliore amico a quattro zampe a proteggerti dal Male

La nostra recensione di Good Boy, film di apertura di Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma diretto da Ben Leonberg: una ghost story terrificante e di grande presa in cui il protagonista è un cane di nome Indy, un Toller di incredibile talento recitativo. Chi l’avrebbe mai detto? A star is born e, signori e signori, è un cane di razza Toller di nome Indy. È lui il protagonista assoluto di Good Boy, l’horror che ha aperto Alice nella Città in questa ventesima Festa del Cinema di Roma diretto da Ben Leonberg e interpretato anche dagli umani Shane Jensen e Arielle Friedman. Una ghost story spaventosa e di grande impatto emotivo sull’amore tra un cane e il proprio padrone, sul senso di quell’amore e sulla possibilità della perdita, ma anche sul senso di impotenza quando un Male sconosciuto entra nelle nostre vite per distruggerle. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

