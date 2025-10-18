Gomorra – Le origini Marco D’Amore | E’ una serie più romantica

Marco D’Amore parla della serie prequel di Gomorra che arriverà sul piccolo schermo a gennaio 2026.  “Abbiamo fatto un bel percorso a ritroso, in una storia che per quasi dieci anni ha raccontato il talento dell’audiovisivo italiano nel mondo”. Lo ha detto l’attore Marco D’Amore, ospite a Sky Tg24 Live In Roma, commentando il lavoro . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Gomorra – Le origini, Marco D’Amore: “E’ una serie più romantica”

