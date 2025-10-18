Gol Bonny Roma Inter il francese sblocca il match all’Olimpico! Nerazzurri in vantaggio dopo pochi minuti

Inter News 24 Bonny firma il vantaggio per l’Inter con un gol spettacolare e sorprendendo tutta la retroguardia giallorossa! Chivu si porta in avanti. Al 7?, Bonny realizza un gol straordinario per l’Inter contro la Roma all’Olimpico, portando i nerazzurri in vantaggio. Dopo un movimento eccezionale a centrocampo, il giovane attaccante scatta verso la porta di Svilar e sigla la sua terza rete in campionato in soli 170 minuti di gioco. Un’azione veloce e precisa che lascia i difensori giallorossi senza possibilità di risposta. Il gol di Bonny è una doccia fredda per i padroni di casa, che si trovano subito sotto nel punteggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

