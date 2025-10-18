Gol Bonny Roma Inter il francese sblocca il match all’Olimpico! Nerazzurri in vantaggio dopo pochi minuti
Inter News 24 Bonny firma il vantaggio per l’Inter con un gol spettacolare e sorprendendo tutta la retroguardia giallorossa! Chivu si porta in avanti. Al 7?, Bonny realizza un gol straordinario per l’Inter contro la Roma all’Olimpico, portando i nerazzurri in vantaggio. Dopo un movimento eccezionale a centrocampo, il giovane attaccante scatta verso la porta di Svilar e sigla la sua terza rete in campionato in soli 170 minuti di gioco. Un’azione veloce e precisa che lascia i difensori giallorossi senza possibilità di risposta. Il gol di Bonny è una doccia fredda per i padroni di casa, che si trovano subito sotto nel punteggio. 🔗 Leggi su Internews24.com
- ? INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. #RomaInter #SerieAEniLive - X Vai su X
Inter, emergenza per Chivu contro la Roma: out Darmian, Di Gennaro e Thuram. Ballottaggio Bonny–Pio Esposito per completare il reparto offensivo. https://www.romanews.eu/il-romanista-roma-inter-inizia-il-conto-alla-rovescia-le-assenze-di-chivu/ #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook
