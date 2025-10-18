Goggia Bassino e le gigantiste azzurre in partenza verso la Val Senales per ultimare la preparazione
L’inizio della stagione è ormai alle porte e bisogna rifinire gli ultimi dettagli della preparazione per presentarsi nelle migliori condizioni all’inizio di una stagione impegnativa e dai ritmi serrati. Le atlete non vedono l’ora di lanciarsi nuovamente in pista per tornare ad annusare il profumo e la magia della gara. Sarà la Val Senales (Bolzano) la location prescelta per ospitare l’ultima fase di allenamenti delle atlete del gruppo Cdm élite Polivalenti e del Gruppo Cdm delle discipline tecniche. Da domani inizieranno gli ultimi allenamenti prima del debutto stagionale del massimo circuito in programma per sabato 25 ottobre con l’ormai tradizionale appuntamento di Sölden. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
È il primo libro che racconta la Valanga Rosa, con le testimonianze di oltre venti protagonisti tra atlete e tecnici, comprese le medagliate anni ‘70 e ‘80 Giordani e Magoni e le campionesse della Storia più recente: Compagnoni, Brignone, Goggia e Bassino - X Vai su X
Week-end ad alto... traffico sul Rettenbach: condizioni perfette per l'allenamento di rifinitura verso gli attesissimi giganti del 25-26 ottobre. Bassino e Goggia in pista da quest'oggi come Shiffrin, Robinson fa paura, ci sono anche gli uomini azzurri mentre Oderm - facebook.com Vai su Facebook
Goggia, Bassino e le gigantiste azzurre in partenza verso la Val Senales per ultimare la preparazione - L'inizio della stagione è ormai alle porte e bisogna rifinire gli ultimi dettagli della preparazione per presentarsi nelle migliori condizioni all'inizio ... Secondo oasport.it
Goggia, Bassino e le gigantiste azzurre in partenza verso la Val Senales - Come detto la stagione di Coppa del Mondo scatterà con il gigante di Sölden per poi proseguire, in chiave femminile, con i due slalom di Levi (Finlandia, 15 novembre) e Gurgl (Austria, 22 novembre) ... Lo riporta fisi.org
Anche Mondinelli e Sola con le gigantiste in Val Senales: da domenica la "Leo Gurschler" accoglie le azzurre - Rifinitura pre Soelden per Goggia, Bassino e compagne: fino a giovedì 23 ottobre, in pista sulle nevi altoatesine anche Platino. Si legge su neveitalia.it