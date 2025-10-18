Non sempre e non per tutti il venerdì 17 è giorno infausto. Può pur essere quello in cui il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato che sarà finanziato il film su Biagio Conte, il “san Francesco” di Palermo, popolare missionario laico morto nel 2023 dopo una vita spesa per i poveri e i sofferenti. Ne è felice Gloria Giorgianni, fondatrice e amministratore delegato di Anele, la società di produzione che s’era vista bocciare a più riprese il progetto prima dalla Sicilia Film Commission poi nella manovrina economica, ma che s’era ripromessa di portare comunque a compimento l’opera anche a dispetto dei conti aziendali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Gloria Giorgianni: "La Sicilia deve imparare a raccontare anche i suoi santi"