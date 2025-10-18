Gli stipendi sono fermi Le aziende a Roma rimediano con voucher per i viaggi nutrizionista e wellness coach

Dalla possibilità di lavorare spesso in smart working, che ormai per molti non è più una novità, alle sedute gratuite dallo psicoterapeuta. Programmi benessere con approccio olistico, ma anche incentivi alla genitorialità con asili nido aziendali, giorni di congedo aggiuntivi per mamme e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Il livello della discussione è “siccome le banche fanno utili, andiamo a prendere i soldi dove ci sono”, e i non-banchieri plaudono. Finché, un giorno, la fame di spesa pubblica porterà a fare il medesimo ragionamento anche sul tuo stipendio e sui tuoi risparmi - X Vai su X

Stipendi troppo bassi, limiti culturali e logistici. Sono solo alcune delle problematiche riscontrate dai giovani lavoratori italiani nella fotografia scattata dall’Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp). Ecco perché in così pochi considerano lo - facebook.com Vai su Facebook

Fratoianni (Avs): "Serve adeguamento automatico degli stipendi al costo della vita" - (Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 'Siamo di fronte a un’emergenza che ormai sta diventando insostenibile gli stipendi sono fermi al palo da ... Da notizie.tiscali.it

Stipendi aziendali fermi, busta paga senza incentivi - Le retribuzioni sono cresciute del 7,5% negli ultimi otto anni ma tra i lavoratori italiani serpeggia una persistente insoddisfazione sul proprio compenso, soprattutto tra coloro che possono contare ... Scrive pmi.it

‘Sciopero generale perché gli stipendi sono fermi da 30 anni’: il titolo che avrei voluto vedere - “Sciopero Generale perché in 30 anni gli stipendi italiani sono rimasti fermi mentre quelli tedeschi sono cresciuti del 33 per cento. Come scrive ilfattoquotidiano.it