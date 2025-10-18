Gli stipendi sono fermi Le aziende a Roma rimediano con voucher per i viaggi nutrizionista e wellness coach

Romatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla possibilità di lavorare spesso in smart working, che ormai per molti non è più una novità, alle sedute gratuite dallo psicoterapeuta. Programmi benessere con approccio olistico, ma anche incentivi alla genitorialità con asili nido aziendali, giorni di congedo aggiuntivi per mamme e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Fratoianni (Avs): "Serve adeguamento automatico degli stipendi al costo della vita" - (Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 'Siamo di fronte a un’emergenza che ormai sta diventando insostenibile gli stipendi sono fermi al palo da ... Da notizie.tiscali.it

Stipendi aziendali fermi, busta paga senza incentivi - Le retribuzioni sono cresciute del 7,5% negli ultimi otto anni ma tra i lavoratori italiani serpeggia una persistente insoddisfazione sul proprio compenso, soprattutto tra coloro che possono contare ... Scrive pmi.it

‘Sciopero generale perché gli stipendi sono fermi da 30 anni’: il titolo che avrei voluto vedere - “Sciopero Generale perché in 30 anni gli stipendi italiani sono rimasti fermi mentre quelli tedeschi sono cresciuti del 33 per cento. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Stipendi Sono Fermi Aziende