Gli stipendi nel buco nero delle tasse
L'urlo di Mattarella sui salari bassi, i numeri Istat sul sommerso: il ceto medio rischia grosso L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Europa Verde - Verdi. . Alzare gli stipendi, migliorare la vita. Segui la conferenza stampa dalla Camera con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni Vai su Facebook
Mancia obbligatoria, la proposta del ristoratore di Bologna: «Siamo sommersi dalle tasse. Così si risolve il problema degli stipendi bassi» - Nell'ambito della ristorazione italiana, dove il lavoro spesso si consuma tra turni infiniti e stipendi risicati, arriva una proposta destinata a far rumore: introdurre una mancia obbligatoria per ... Si legge su corriereadriatico.it
Stipendi, meno tasse su tredicesima e straordinari? Ecco quanto si guadagnerebbe in più: le simulazioni - Ma anche meno tasse sugli straordinari e sul lavoro festivo (forse una flat tax al 5%), così come un intervento sulle tredicesime, in ... Come scrive ilmessaggero.it
Stipendi, così l’inflazione fa pagare più tasse agli italiani - Si chiama fiscal drag ed è l’aumento del peso delle imposte causato dalla crescita dei salari. Riporta panorama.it