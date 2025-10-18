Gli occhi degli altri Jasmine Trinca e Filippo Timi protagonisti di un incubo alla luce del sole

Roma, 18 ottobre 2025 – "L'idea che c'è dietro al film è quella di prendere un'immagine nitida, quella degli anni Sessanta, spesso oggi attribuita a una certa spensieratezza e cercare, invece, di distorcerla e raccontare qualcosa che vi si è sempre celato dietro. Un'immagine che traghetta questo film al contemporaneo. C'è un mondo lì e mi domando se poi è così diverso dal nostro". Andrea De Sica torna alla regia quattro anni dopo 'Non mi uccidere' con 'Gli occhi degli altri', pellicola presentata alla Festa del Cinema di Roma e liberamente ispirata a un fatto di cronaca nera. Quello dei marchesi Camillo e Anna Casati-Stampa, una coppia dell’alta società degli anni Sessanta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Gli occhi degli altri”, Jasmine Trinca e Filippo Timi protagonisti di un “incubo alla luce del sole”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Finale centrata Tutto facile in semifinale per Sara e Jasmine, ora gli occhi sul trofeo - X Vai su X

40 secondi di Vincenzo Alfieri, che ricostruisce le 24 ore dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte; Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, sul delitto Casati Stampa con Filippo Timi e Jasmine Trinca; il documentario Roberto Rossellini, più di una vita di Ilaria del - facebook.com Vai su Facebook

“Gli occhi degli altri”, Jasmine Trinca e Filippo Timi protagonisti di un “incubo alla luce del sole” - "Abbiamo fatto un lavoro di grande sinergia, sia con l'intimacy coordinator che tra di noi", spiega ... Da quotidiano.net

Gli occhi degli altri, una storia d’amore travolgente e pericolosa - Il film di Andrea De sica è inspirato al delitto Casati Stampa avvenuto negli anni 70. msn.com scrive

Jasmine Trinca, chi è: carriera ricca di riconoscimenti/ “Ho subito molestie fisiche e verbali” - Jasmine Trinca, chi è: carriera ricca di riconoscimenti tra David di Donatello e Nastri d'Argento. Segnala ilsussidiario.net