Gli innovatori italiani a New York Elkann | Generazione di talento
Investire in America ti rende più forte anche nel mondo. Non bisognerebbe guardare solo se sia a scapito o a vantaggio di un paese. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Anteprima del Wired Next Fest 2025 Trentino con l’evento business “Fare futuro. Idee per imprese che vogliono cambiare”. Aziende, stakeholder e alcuni dei principali innovatori italiani si sono confrontati oggi a Progetto Manifattura per cogliere i trend emerge - X Vai su X
L'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) si conferma protagonista indiscussa dell'ecosistema innovativo italiano, assumendo il ruolo di partner strategico per l'Area #Startup del prestigioso #ComoLake2025, il Digital Innovation Forum in pro - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Sicilia a New York in barca a vela in memoria delle migrazioni. L’impresa dell’architetto napoletano - Una barca a vela di 13 metri è tutto ciò che occorre per raggiungere Ellis Island, nella baia di New York, e ripercorrere la rotta di innumerevoli migrazioni ricordando ... Secondo msn.com
Genenta, da Milano a New York, dal primo round alla quotazione. Paracchi: «Che soddisfazione la campanella al Nasdaq» - Pioniere del venture capital biotech in Italia, Paracchi racconta la scalata dal primo round alla quotazione al Nasdaq e lancia un appello: «Servono investimenti concentrati e una visione strategica p ... Secondo startupitalia.eu
Fondazione Magna Grecia incontra a New York il direttore dell’Istituto italiano di cultura - Così Saverio Romano, presidente onorario della Fondazione Magna Grecia, commentando in sintesi l'incontro tenutosi oggi. Come scrive msn.com