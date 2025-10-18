Gli haters di Lamine Yamal hanno toccato il picco durante il pallone d’oro El Pais
C’è un filo che unisce la fine della Vuelta a España, i commenti velenosi contro Lamine Yamal dopo il Pallone d’Oro e le reazioni furiose alla flottiglia umanitaria diretta verso Gaza: l’odio. Un linguaggio tossico, che corre veloce tra social e spalti, e che trova nello sport — e nel calcio in particolare — un megafono tanto potente quanto pericoloso. È su questo terreno che è intervenuta Elma Saiz, ministra spagnola dell’Inclusione, della Sicurezza Sociale e delle Migrazioni, ospite del World Football Summit di Madrid. Il suo messaggio è chiaro: il calcio può e deve essere uno strumento di educazione civile, non un detonatore di rancore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
