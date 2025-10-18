Gli ha sputato addosso! Affari tuoi De Martino perde il controllo È successo tutto in diretta

Il crescente spazio riservato all’intrattenimento all’interno di Affari Tuoi ha raggiunto un nuovo culmine, evidenziato dalla presenza fissa di Herbert Ballerina. L’inserimento del comico nel cast del celebre gioco dei pacchi ha non solo ampliato, ma quasi istituzionalizzato, la componente di show, trasformando il programma in un ibrido tra il classico gioco a premi e la commedia leggera. Questo cambiamento strategico sembra mirare a rinvigorire l’interesse del pubblico e a contrastare la concorrenza, in particolare quella accesa dalla ripartenza anticipata de La Ruota della Fortuna. La puntata di venerdì 17 ottobre ha offerto un esempio lampante di come l’improvvisazione e la comicità di Ballerina possano influenzare l’andamento e il tono della trasmissione, creando momenti di ilarità pura che vanno oltre la meccanica del gioco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

