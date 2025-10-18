Gli europei con Zelensky | Piano di pace come a Gaza

«Ora l’Ucraina ha bisogno di un piano di pace». Le parole giunte da Berlino poche ore dopo l'incontro «teso» tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump segnano la risposta dell’Europa: un fronte che si ricompatta, rilanciando l’idea di un orizzonte politico accanto agli aiuti militari. A dettare la linea sono stati il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer, spintosi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gli europei con Zelensky: "Piano di pace come a Gaza"

Altre letture consigliate

Zelensky ha poi discusso con i leader europei: il primo ministro britannico Starmer ha proposto di collaborare con gli Stati Uniti per elaborare un piano di pace sulla falsariga di quello di Trump per Gaza - facebook.com Vai su Facebook

ZELENSKY (TELEGRAM) * «COLLOQUIO CON I LEADER EUROPEI PER COORDINARE LA SICUREZZA, DAL CONFRONTO CON TRUMP AI PROSSIMI PASSI» - X Vai su X

Gli europei con Zelensky: "Piano di pace come a Gaza" - Le parole giunte da Berlino poche ore dopo l'incontro «teso» tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump segnano la risposta dell’Europa: un fronte che si ric ... Da gazzettadelsud.it

Merz lancia un appello per un piano di pace in Ucraina - Dopo il colloquio tra Zelensky e Trump, Merz chiede un piano di pace per l’Ucraina. Si legge su newsmondo.it

Merz chiede un piano di pace per l'Ucraina - Dopo la telefonata con Zelensky e altri leader europei, Merz annuncia sostegno a Kiev e aumento della pressione su Mosca tramite sanzioni e fondi congelati ... Riporta laregione.ch