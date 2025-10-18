Giulia Stabile ad Amici parla di bullismo e insulti online | Dopo certi commenti ho deciso di tornare in terapia

Durante la puntata del 16 ottobre del daily di Amici di Maria De Filippi, l’attenzione si è concentrata su un tema difficile ma necessario: gli attacchi verbali, le offese ripetute, il peso che possono avere sulla percezione di sé. Giulia Stabile, ex allieva e oggi conduttrice televisiva, è tornata nella scuola che l’ha lanciata per condividere la propria esperienza con gli studenti. Con lei, la content creator Alessia Lanza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

