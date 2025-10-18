Tempo di lettura: 2 minuti Associazioni in cammino e a confronto questa mattina presso la Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento per il Giubileo del mondo delle associazioni. L’iniziativa, promossa dal Centro Studi del Sannio di Benevento, è consistita essenzialmente in un momento per ricordare ed omaggiare il ruolo svolto dagli animatori della carità e dagli operatori sociali. L’incontro ha visto anche un breve pellegrinaggio delle Associazioni, dall’inizio di Viale San Lorenzo alla Basilica della Madonna delle Grazie dove poi è stata celebrata la Santa Messa da Padre Antonio Tremigliozzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giubileo del mondo delle associazioni: momento spirituale e di confronto