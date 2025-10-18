L'allenatore campione d'Italia 2022 torna a San Siro con la Fiorentina. In rossonero ha vissuto il momento più alto della sua vita sportiva, uno psicodramma cittadino e molte serate. in discoteca. Questo è un viaggio nel suo tempo milanista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giroud che si gira, lo scudetto, quel placcaggio: Pioli e il Milan in 10 momenti