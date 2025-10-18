Giovanni Cucchi morto il papà di Stefano e Ilaria | Tarquinia scelta come luogo dell' anima

È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria. Si è spento a Roma a 77 anni e da tempo lottava contro una malattia. Le sue condizioni di salute erano peggiorate dopo la scomparsa, tre anni fa, della moglie Rita Calore.Il legame dei Cucchi con TarquiniaTarquinia era un luogo molto caro ai. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria. L'avvocato Anselmo: "Hai dato voce a tuo figlio, grazie per la tua forza" - facebook.com Vai su Facebook

È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria. “Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/18/news/giovanni_cucchi_morto_il_padre_stefano_ilaria-424921705/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

E’ morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria - La notizia è stata diffusa da Fabio Anselmo, legale della famiglia, con un post su Instagram ... italpress.com scrive

Morto Giovanni Cucchi, il padre di Ilaria e Stefano - (ANSA) – ROMA, 18 OTT – Il padre di Stefano e Ilaria Cucchi, Giovanni, è morto a Roma. Come scrive msn.com

È morto Giovanni Cucchi, il padre di Ilaria e Stefano: aveva 77 anni - È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria: la battaglia per la verità e la lunga lotta contro la malattia. Secondo notizie.it