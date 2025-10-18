Giovanni Cucchi morto il papà di Stefano e Ilaria | Tarquinia scelta come luogo dell' anima

Viterbotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria. Si è spento a Roma a 77 anni e da tempo lottava contro una malattia. Le sue condizioni di salute erano peggiorate dopo la scomparsa, tre anni fa, della moglie Rita Calore.Il legame dei Cucchi con TarquiniaTarquinia era un luogo molto caro ai. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

