Giovanni Cucchi morto il papà di Stefano e Ilaria | Tarquinia scelta come luogo dell' anima

È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria. Si è spento a Roma a 77 anni e da tempo lottava contro una malattia. Le sue condizioni di salute erano peggiorate dopo la scomparsa, tre anni fa, della moglie Rita Calore.Il legame dei Cucchi con TarquiniaTarquinia era un luogo molto caro ai. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Siamo vicini a Ilaria Cucchi, per la scomparsa del papà Giovanni. Una persona che in tutti questi anni ha dato voce a suo figlio Stefano. Ha avuto la forza di non arrendersi mai anche quando il corso della Storia si faceva ostile e la verità sembrava impossibile.

È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano: una vita dedicata alla verità e alla giustizia - Si è spento a Roma, all’età di 77 anni, Giovanni Cucchi, padre di Stefano, il giovane geometra morto nel 2009 una settimana dopo l’arresto per droga, vittima di un violento pestaggio da parte di alcun ... online-news.it scrive

Morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria. Il ricordo di Anselmo: «Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio» - L'avvocato Fabio Anselmo, compagno della senatrice Ilaria: «Quante falsità sul suo rapporto con Stefano» ... Da roma.corriere.it

