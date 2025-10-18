Giovanni Allevi | Dopo la diagnosi di mieloma è morta mia sorella Stella una gigante nella mia vita Aveva due lauree

«Appena ricevuta la diagnosi di mieloma, dopo un momento di disperazione, non mi sono chiesto "cosa sarà di me", mi sono chiesto: ma quali note corrispondono alle sette. 🔗 Leggi su Leggo.it

giovanni allevi dopo la diagnosi di mieloma 232 morta mia sorella stella una gigante nella mia vita aveva due lauree

Giovanni Allevi: «Dopo la diagnosi di mieloma è morta mia sorella Stella, una gigante nella mia vita. Aveva due lauree»

