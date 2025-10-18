Giovanissimo ucciso accoltellato al petto | Il corpo trovato proprio li

Alle prime luci di un freddo sabato mattina, il silenzio di un parcheggio universitario di Perugia è stato infranto da un evento di inaudita gravità. Un giovane uomo italiano, poco più che ventenne, è stato trovato senza vita, vittima di una coltellata fatale al petto. Il luogo, spesso frequentato da studenti e giovani nelle notti del fine settimana, si è improvvisamente trasformato nel teatro di un omicidio che ha sconvolto la comunità locale e acceso i riflettori sulla questione della violenza giovanile. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, tutto sarebbe avvenuto nel giro di pochi istanti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

