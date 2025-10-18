Giovanissimi ubriachi al volante fermati dalla Polstrada

Si intensificano i controlli sulle strade da parte della polizia contro le stragi del sabato sera: anche questo fine settimana sarà all’insegna della prevenzione con pattuglie della Polstrada di Macerata nei punti strategici della fascia costiera. Attività che rispondono all’esigenza di contrastare la recrudescenza del fenomeno dell’ incidentalità stradale, con particolare attenzione alla guida sotto l’influenza dell’alcol o degli stupefacenti. La settimana scorsa, a Civitanova sono state ritirate numerose patenti per guida in stato di ebbrezza, principalmente a uomini di età tra 18 e i 60 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

