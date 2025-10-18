Giovani ingegneri questa è la svolta | il programma che ti inserisce subito in azienda!

L'Aquila - La sinergia tra Regione Abruzzo, università e impresa apre la strada a giovani altamente specializzati in Ingegneria Elettrica con contratto da apprendisti presso Enel. Il percorso di apprendistato duale rappresenta una vera e propria opportunità d’eccellenza per avvicinare il mondo accademico a quello industriale, dotando i giovani di competenze concrete e all’avanguardia. È con queste parole che l’assessore regionale alla Formazione, Istruzione e Ricerca, Roberto Santangelo, ha ribadito l’impegno della Regione Abruzzo: diventare partner attivo di un’iniziativa che valorizza il sistema locale e si propone come modello a livello nazionale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

