Giovane ucciso nel parcheggio dell' università di Perugia | giallo sul suo accoltellamento

Feedpress.me | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane poco più che ventenne è stato ucciso con una coltellata in uno dei parcheggi dell’Università di Perugia nelle prime ore di sabato mattina. Omicidio, l’ipotesi di reato per la quale procede la Procura di Perugia. Secondo quanto risulta all’ANSA il delitto non è legato al mondo universitario e nemmeno a quello della droga. L’ipotesi che viene seguita è invece di una lite tra due. 🔗 Leggi su Feedpress.me

giovane ucciso nel parcheggio dell universit224 di perugia giallo sul suo accoltellamento

© Feedpress.me - Giovane ucciso nel parcheggio dell'università di Perugia: giallo sul suo accoltellamento

Approfondisci con queste news

giovane ucciso parcheggio universit224Giovane ucciso con una coltellata in parcheggio Perugia - Un giovane poco più che ventenne è stato ucciso con una coltellata in uno dei parcheggi dell'Università di Perugia nelle prime ore di sabato mattina. Segnala ansa.it

giovane ucciso parcheggio universit224Giovane ucciso nel parcheggio dell'università di Perugia: giallo sul suo accoltellamento - Un ragazzo è stato trovato morto nel parcheggio della facoltà di matematica dell’Università di Perugia. Da gazzettadelsud.it

giovane ucciso parcheggio universit224Perugia, ragazzo ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell'Università: aveva 23 anni - Così è stato trovato un giovane originario delle Marche sabato mattina alla 4 nel parcheggio della facoltà di Matematica. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Giovane Ucciso Parcheggio Universit224