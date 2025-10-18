Giovane ucciso nel parcheggio dell' università di Perugia | giallo sul suo accoltellamento
Un giovane poco più che ventenne è stato ucciso con una coltellata in uno dei parcheggi dell’Università di Perugia nelle prime ore di sabato mattina. Omicidio, l’ipotesi di reato per la quale procede la Procura di Perugia. Secondo quanto risulta all’ANSA il delitto non è legato al mondo universitario e nemmeno a quello della droga. L’ipotesi che viene seguita è invece di una lite tra due. 🔗 Leggi su Feedpress.me
