Giovane ucciso a Perugia con una coltellata in un parcheggio dell’Università

Lettera43.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 20 anni, di origini albanesi, è stato ucciso a Perugia con una coltellata alla gola nel parcheggio antistante il dipartimento di matematica e informatica dellUniversità degli Studi di Perugia. L’ Ansa riporta che il delitto non sarebbe legato al mondo universitario e nemmeno a quello dello spaccio di droga. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella che l’omicidio sia avvenuto al culmine di una lite per futili motivi tra due gruppi di ragazzi, iniziata all’interno di un locale che si trova nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Lettera43.it

