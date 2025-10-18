Giovane ucciso a Perugia con una coltellata in un parcheggio dell’Università
Un giovane di 20 anni, di origini albanesi, è stato ucciso a Perugia con una coltellata alla gola nel parcheggio antistante il dipartimento di matematica e informatica dell’ Università degli Studi di Perugia. L’ Ansa riporta che il delitto non sarebbe legato al mondo universitario e nemmeno a quello dello spaccio di droga. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella che l’omicidio sia avvenuto al culmine di una lite per futili motivi tra due gruppi di ragazzi, iniziata all’interno di un locale che si trova nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Lettera43.it
