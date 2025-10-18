Giovane trovato morto a Perugia in parcheggio ucciso con una coltellata alla gola | le ipotesi sull' omicidio

Notizie.virgilio.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto nel parcheggio dell'Università di Perugia: accoltellato alla gola, in corso le indagini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

giovane trovato morto a perugia in parcheggio ucciso con una coltellata alla gola le ipotesi sull omicidio

© Notizie.virgilio.it - Giovane trovato morto a Perugia in parcheggio, ucciso con una coltellata alla gola: le ipotesi sull'omicidio

Scopri altri approfondimenti

giovane trovato morto perugiaRagazzo di 23 anni trovato morto nel parcheggio dell’Università a Perugia: è stato accoltellato - Un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto nel parcheggio della facoltà di matematica dell'Università di Perugia ... Segnala fanpage.it

giovane trovato morto perugiaRagazzo accoltellato durante una lite a Perugia, trovato morto nel parcheggio dell'Università - Un ragazzo è stato trovato morto nel parcheggio della facoltà di matematica dell'Università di Perugia. Lo riporta msn.com

giovane trovato morto perugiaGiovane trovato morto a Perugia in parcheggio, ucciso con una coltellata alla gola: le ipotesi sull'omicidio - Un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto nel parcheggio dell'Università di Perugia: accoltellato alla gola, in corso le indagini sull'omicidio ... Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Giovane Trovato Morto Perugia