Giovane trovato morto a Perugia in parcheggio ucciso con una coltellata alla gola | le ipotesi sull' omicidio
Un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto nel parcheggio dell'Università di Perugia: accoltellato alla gola, in corso le indagini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
