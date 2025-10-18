Giovane precipita dal viadotto dell’Ofantina a Salza Irpina

Avellinotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SALZA IRPINA (Avellino) – Un giovane è precipitato oggi pomeriggio dal viadotto dellOfantina, nel territorio di Salza Irpina.È stato ritrovato nelle campagne sottostanti da un uomo che, durante una passeggiata con i suoi cani, ha notato la presenza del corpo e ha dato immediatamente l’allarme. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

giovane precipita viadotto dell8217ofantinaIngegnere di 35 anni fa un incidente in galleria, lascia l'auto e precipita dal viadotto: il mistero dell'autostrada A23 - Un giovane ingegnere di Feltre, in provincia di Belluno, è stato ritrovato ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giovane Precipita Viadotto Dell8217ofantina