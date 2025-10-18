Giovane precipita dal viadotto dell’Ofantina a Salza Irpina
SALZA IRPINA (Avellino) – Un giovane è precipitato oggi pomeriggio dal viadotto dell’Ofantina, nel territorio di Salza Irpina.È stato ritrovato nelle campagne sottostanti da un uomo che, durante una passeggiata con i suoi cani, ha notato la presenza del corpo e ha dato immediatamente l’allarme. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
