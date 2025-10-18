Giovane di 23 anni trovato senza vita nel parcheggio dell’Università di Perugia | colpito con una coltellata alla gola
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento nella notte. Tragedia a Perugia, dove un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto nel parcheggio adiacente alla facoltà di Economia e Matematica dell’Università. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato accoltellato alla gola durante una lite scoppiata nella notte (17 -18 ottobre). L’allarme è stato lanciato intorno alle 4 del mattino da alcuni passanti che hanno notato il corpo riverso a terra. All’arrivo dei soccorsi, per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare. Le indagini in corso. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche questi approfondimenti
Non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni accoltellato ieri sera a Ostia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, è deceduto all'ospedale San Camillo. Il giovane era stato soccorso in gravi condizioni e sottoposto a un intervento d'urgenza. Sulla vicenda in - facebook.com Vai su Facebook
Ragazzo di 23 anni trovato morto nel parcheggio dell’Università a Perugia: è stato accoltellato - Un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto nel parcheggio della facoltà di matematica dell'Università di Perugia ... Si legge su fanpage.it
Rissa a Perugia, ragazzo ucciso con una coltellata nel parcheggio dell'Università: aveva 23 anni - Così è stato trovato un giovane originario delle Marche sabato mattina alla 4 nel parcheggio della facoltà di Matematica. Come scrive msn.com
Perugia, ragazzo di 23 anni trovato ammazzato nel parcheggio dell'Università - Un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto, nella notte tra venerdì e sabato, trafitto da una coltellata al petto. corrieredellumbria.it scrive