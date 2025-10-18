Giovane di 23 anni trovato senza vita nel parcheggio dell’Università di Perugia | colpito con una coltellata alla gola

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento nella notte. Tragedia a Perugia, dove un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto nel parcheggio adiacente alla facoltà di Economia e Matematica dell’Università. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato accoltellato alla gola durante una lite scoppiata nella notte (17 -18 ottobre). L’allarme è stato lanciato intorno alle 4 del mattino da alcuni passanti che hanno notato il corpo riverso a terra. All’arrivo dei soccorsi, per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare. Le indagini in corso. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

