Giovane accoltellato nella notte trovato morto in un parcheggio
Un giovane è morto nella notte nel parcheggio della facoltà di Economia, a Perugia. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato accoltellato al culmine di una lite. Accoltellamento che è risultato fatale. Inutili i soccorsi. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto e risalire ai. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
