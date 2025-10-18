Giovane accoltellato nella notte sindaca Ferdinandi | Vicini con affetto e rispetto alla sua famiglia e ai suoi amici

Perugiatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca Vittoria Ferdinandi, la giunta e l’intero consiglio comunale di Perugia esprimono il più profondo dolore per la morte del giovane trovato senza vita questa mattina nel piazzale dell'università alla Conca. La notizia ha scosso tutti noi, come persone e come istituzioni."Siamo vicini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

