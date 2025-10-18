Giovane accoltellato nella notte l' intervento della Polizia e le indagini

Perugiatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un drammatico episodio di violenza si è consumato all’alba di oggi a Perugia, nel parcheggio di via Luigi Vanvitelli, dove un giovane di 23 anni, di origini albanesi, nato nel 2002, ha perso la vita in seguito a una ferita da arma da taglio.L’allarme è scattato intorno alle 4.30, dopo una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

giovane accoltellato notte interventoGiovane di 19 anni ucciso a Ostia: tragica rissa finisce in accoltellamento - Secondo le prime ricostruzioni, il litigio sarebbe stato innescato da questioni legate alla droga, un tema purtroppo ricorrente tra i ... Si legge su notizie.it

Omicidio a Ostia, ucciso un giovane di 19 anni - Una violenta lite e poi l’accoltellamento all’arteria femorale provocandogli la morte. livesicilia.it scrive

giovane accoltellato notte interventoOstia, morto il 20enne accoltellato durante una lite: fermato il presunto killer - Non ce l'ha fatta il ragazzo di 20 anni accoltellato ieri sera ad Ostia al culmine di una lite. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giovane Accoltellato Notte Intervento