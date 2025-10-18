Giovane accoltellato nella notte l' intervento della Polizia e le indagini
Un drammatico episodio di violenza si è consumato all’alba di oggi a Perugia, nel parcheggio di via Luigi Vanvitelli, dove un giovane di 23 anni, di origini albanesi, nato nel 2002, ha perso la vita in seguito a una ferita da arma da taglio.L’allarme è scattato intorno alle 4.30, dopo una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
