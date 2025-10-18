Giovane accoltellato nella notte l' europarlamentare Squarta | Una tragedia che lascia Perugia ferita e sola

Perugiatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 23 anni è stato accoltellato mortalmente, nella notte, nella zona universitaria di Perugia. L'europarlamentare Marco Squarta ha diffuso una nota sulla vicenda.“Questa mattina ci siamo svegliati leggendo una notizia che fa male al cuore. A Perugia, nella mia città, un ragazzo di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

