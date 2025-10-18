Giovane accoltellato nella notte caccia all' assassino | Hekuran Cumani colpito al collo da un fendente

Caccia all'assassino a Perugia, dove nella notte un ragazzo di 23 anni, Hekuran Cumani, è stato ucciso con una coltellata al collo nel parcheggio della facoltà di Matematica. L'uomo, originario di Fabriano e di origini albanesi, ma italiano di seconda generazione, è morto praticamente sul colpo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Altre letture consigliate

Accoltellato a morte a 23 anni. Così è stato trovato un giovane originario delle Marche sabato mattina alla 4 nel parcheggio della facoltà di Matematica. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 4, ma al loro arrivo non c'è stato più niente da fare. Il ragazzo è stat - facebook.com Vai su Facebook

Giovane accoltellato nella notte, l'europarlamentare Squarta: "Una tragedia che lascia Perugia ferita e sola" https://ift.tt/pyshbWv https://ift.tt/v7Nupic - X Vai su X

Ragazzo di 20 anni accoltellato in strada a Ostia: caccia agli aggressori, è in fin di vita - Trasportato al San Camillo di Roma è stato operato d’urgenza ed è ora ricoverato in terapia intensiva. Si legge su fanpage.it

Ragazzo viene accoltellato dopo una lite per la droga e muore a 19 anni: è caccia all'uomo - La notizia è tragica: il giovane ferito nell’aggressione avvenuta a Ostia non ce l’ha fatta. msn.com scrive

San Siro, giovane accoltellato alla schiena: caccia agli aggressori - La chiamata al 112 e l’intervento in via Monreale angolo piazza Segesta, in zona San Siro. Segnala ilgiorno.it