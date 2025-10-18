Giovane accoltellato nella notte caccia all' assassino | Hekuran Cumani colpito al collo da un fendente

Perugiatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caccia all'assassino a Perugia, dove nella notte un ragazzo di 23 anni, Hekuran Cumani, è stato ucciso con una coltellata al collo nel parcheggio della facoltà di Matematica. L'uomo, originario di Fabriano e di origini albanesi, ma italiano di seconda generazione, è morto praticamente sul colpo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

giovane accoltellato notte cacciaRagazzo di 20 anni accoltellato in strada a Ostia: caccia agli aggressori, è in fin di vita - Trasportato al San Camillo di Roma è stato operato d’urgenza ed è ora ricoverato in terapia intensiva. Si legge su fanpage.it

giovane accoltellato notte cacciaRagazzo viene accoltellato dopo una lite per la droga e muore a 19 anni: è caccia all'uomo - La notizia è tragica: il giovane ferito nell’aggressione avvenuta a Ostia non ce l’ha fatta. msn.com scrive

San Siro, giovane accoltellato alla schiena: caccia agli aggressori - La chiamata al 112 e l’intervento in via Monreale angolo piazza Segesta, in zona San Siro. Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Giovane Accoltellato Notte Caccia