Giovane accoltellato e ucciso Andrea Romizi | Una comunità smarrita davanti a una giovane vita spezzata
“Sono scosso. Siamo tutti scossi davanti a una giovane vita che si spezza in questo modo, così presto. Il dolore che una comunità prova alla notizia di un ragazzo di 23 anni accoltellato a morte è indicibile. Siamo smarriti”. Lo scrive in un post Andrea Romizi, già sindaco di Perugia e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
