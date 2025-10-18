Giornate dell’olio al femminile Rassegna internazionale dedicata alle donne dell’olivo e dell’olio
Alle soglie di quella che è la nuova campagna olearia appena avviata, in Sicilia, l’olivicoltura diventa tema dominante di una tre giorni proiettata a mettere in risalto il ruolo delle donne in un settore strategico per l’economia dell’area mediterranea. Partecipazione a livello mondiale Professioniste provenienti da Croazia, Grecia, Spagna, Tunisia, Stati Uniti, Uruguay e Italia, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
