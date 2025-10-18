Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro | cerimonia a Calamonaci

Si terrà domenica 19 ottobre a Calamonaci la 75esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, organizzata dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (Anmil) di Agrigento sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Il programma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondisci con queste news

Giornata nazionale del trekking urbano: il programma dell'iniziativa a Frosinone. Anche Frosinone tra le 85 città partecipanti, il prossimo venerdì 31 ottobre, alla giornata nazionale del trekking urbano. L’iniziativa, nata 22 anni fa a Siena, capofila del progetto, - facebook.com Vai su Facebook

Celebrazione in @crpiemonte della 75ª Giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul #lavoro «Per il Piemonte la sicurezza non è uno slogan, ma un impegno quotidiano." https://regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/regione-investe-per-spezzare-c - X Vai su X

A Calamonaci la 75^ Giornata Nazionale Per Le Vittime degli Incidenti sul Lavoro - Il Presidente della Sede territoriale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL) di Agrigento Michele Nantele, porta a conoscenza della cittadinanza che domenica 19 ottobre 20 ... Secondo scrivolibero.it

Vittime degli incidenti sul lavoro, celebrata a Vitorchiano la Giornata nazionale - Cerimonia civile e religiosa e incontro pubblico sulla sicurezza sul lavoro, promossi da ANMIL in collaborazione con le istituzioni locali NewTuscia – VITORCHIANO – Si è svolta la scorsa domenica 12 ... Secondo newtuscia.it

Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro: il programma del convegno e del concorso a Fucecchio - E' prevista per sabato 18 ottobre la premiazione del concorso riservato alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio comunale ... Riporta gonews.it