Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro | cerimonia a Calamonaci

Agrigentonotizie.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà domenica 19 ottobre a Calamonaci la 75esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, organizzata dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (Anmil) di Agrigento sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Il programma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

