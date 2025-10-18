Giornata Mariana al santuario del Giglio per un Giubileo

Prato, 18 ottobre 2025 - Giornata dedicata a Maria, sabato 18 ottobre a Prato, dove la diocesi ha promosso il Giubileo della Spiritualità Mariana. L’appuntamento è alle ore 16 al santuario di Santa Maria del Giglio con i gruppi e i movimenti di preghiera dedicati a Maria. Meditazione di don Carlo Geraci, parroco di Santa Maria della Pietà, su 'La spiritualità mariana nella vita e negli scritti di San Bernardo di Chiaravalle'. Alle 17.15 rosario meditato, animato da tutti i gruppi presenti e a seguire, alle ore 18, celebrazione della messa presieduta dal vicario generale mons. Daniele Scaccini. L’iniziativa è promosso da don Geraci, il rettore del santuario del Giglio mons. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata Mariana al santuario del Giglio per un Giubileo

