Giornata delle ville venete cento dimore storiche aprono le porte solo in questo weekend

Oggi, sabato 18 e domani, domenica 19 ottobre 2025 torna la Giornata delle Ville Venete, l’evento diffuso che rappresenta un’occasione unica per varcare le soglie di oltre cento straordinarie dimore distribuite tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Giunta alla sua quarta edizione, questa manifestazione si è affermata come il più importante appuntamento dedicato al patrimonio delle ville storiche del Nord-Est italiano, trasformando un intero territorio in un museo diffuso a cielo aperto. Le Ville Venete costituiscono uno dei patrimoni architettonici più affascinanti d’Italia. Nate a partire dal Cinquecento come residenze di campagna della nobiltà veneziana, queste dimore rappresentavano molto più che semplici abitazioni: erano centri di produzione agricola, luoghi di villeggiatura e simboli concreti del potere e della raffinatezza culturale della Serenissima Repubblica di Venezia. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Giornata delle ville venete, cento dimore storiche aprono le porte solo in questo weekend

