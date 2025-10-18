Giornale radio del pomeriggio sabato 18 ottobre
Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Ci sentiamo domani alle ore 10.30 a "Conti in tasca" (Giornale Radio). Streaming: https://giornaleradio.fm/ e sul Digital Audio Brodcasting #giornaleradio - facebook.com Vai su Facebook
A #GiornaleRadio si parla di #infermieri con Lucia Tironi e la sua trasmissione "Check Up". Alle 16.20 previsto l'intervento della presidente #FNOPI Barbara Mangiacavalli. - X Vai su X