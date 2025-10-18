Giorgia Meloni e la Legge di Bilancio | Abbiamo fatto il possibile
Secondo Giorgia Meloni sulla Legge di Bilancio «abbiamo fatto quello che era possibile fare con le risorse a disposizione. E il risultato mi pare soddisfacente». La premier sul ministro dell’Economia Giorgetti che ha parlato di «miracolo» spiega: «Immagino che si riferisse al fatto che siamo riusciti ad utilizzare al meglio le poche risorse a disposizione e non al fatto che non ci fosse un accordo di maggioranza sull’impianto della manovra». Meloni ha parlato in un’intervista a Maria Latella per il Sole 24 Ore che ha provocato uno sciopero nel giornale. Banche e assicurazioni. Su banche e assicurazioni, dice la premier, «siamo sempre stati tutti dell’idea che anche il sistema bancario e assicurativo avrebbe dovuto fare la propria parte, con buon senso e senza spirito punitivo. 🔗 Leggi su Open.online
