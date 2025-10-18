Giorgia Meloni commissaria FdI provinciale | nominato il senatore Della Porta

BRINDISI – Sarà il senatore Costanzo Della Porta, di Termoli, a reggere le redini di Fratelli d'Italia in provincia di Brindisi, durante la campagna elettorale delle elezioni ragionali. La nomina a commissario provinciale è stata decisa dalla presidente del partito, la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

