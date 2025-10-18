Gioco legale | boom dell’online e crisi dei bar Cambiano le abitudini degli italiani

Boom di gioco legale e gli italiani hanno cambiato abitudini. Il gioco non è più un gesto sociale, legato ai luoghi di incontro, ma un’attività privata, spesso solitaria, svolta attraverso uno schermo. Lo dice il Report 2025 della Cgia di Mestre che fotografa un Paese con sempre meno slot machine nei bar e sempre più partite virtuali su pc e smartphone. Nel 2024 gli italiani hanno speso 21,5 miliardi di euro nel gioco legale, con un aumento vertiginoso del digitale (+153% in cinque anni) e un arretramento del retail (-12%). Sono andati persi 10mila posti di lavoro e quasi 10mila imprese. Alle casse dello Stato 6 miliardi, ma il gettito è in flessione. 🔗 Leggi su Panorama.it

