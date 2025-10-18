Giochi e scommesse maxi operazione della polizia | sanzioni per 500mila euro
Si è conclusa ieri una mirata attività di “alto impatto investigativo”, anche a tutela dei consumatori, in materia di giochi e scommesse illegali nelle province di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Caserta, Latina, Varese, Venezia, Verona e Brindisi. L’operazione, coordinata dal Nucleo Centrale della Polizia dei Giochi e delle Scommesse dello SCO (Servizio Centrale Operativo), in sinergia con l’Ufficio Controlli della Direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha avuto come specifico focus la gestione delle scommesse sportive presso i punti della rete fisica diffusi sul territorio, nelle provincie di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Latina, Caserta, Brindisi, Venezia, Verona e Varese, e sono state condotte dagli specialisti della “polizia dei giochi e delle scommesse”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
