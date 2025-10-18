Giochi e scommesse illegali | l' operazione tocca anche la provincia di Latina

Un'attività di “alto impatto investigativo” in materia di giochi e scommesse illegali è stata eseguita nelle province di Latina e Roma e anche a Milano, Napoli, Palermo, Caserta, Varese, Venezia, Verona e Brindisi. Si tratta di un'operazione coordinata dal nucleo centrale della polizia dei giochi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

