Giochi e scommesse illegali 500mila euro di multe Blitz anche nel casertano | VIDEO

Casertanews.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’operazione ad “alto impatto investigativo” contro il gioco e le scommesse illegali ha interessato, nella giornata del 16 ottobre, dieci province italiane: Roma, Milano, Napoli, Palermo, Caserta, Latina, Varese, Venezia, Verona e Brindisi.L’intervento è stato coordinato dal Nucleo Centrale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

