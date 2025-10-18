Giochi del Mediterraneo accoglienza a rischio Nessuna offerta per le navi

Non è servita a nulla la proroga di una settimana concessa da Sport e Salute per il nolo di due navi di crociera per l?ospitalità dei circa 5mila atleti attesi per i Giochi del.

giochi del mediterraneo accoglienza a rischio nessuna offerta per le navi

