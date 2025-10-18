Gino Pivatelli è morto addio al gigante del gol del Bologna anni ‘50

Bologna, 18 ottobre 2025 – Da oggi l a Bologna rossoblù si sente orfana di uno dei marcatori più prolifici della sua ultracentenaria storia. All'età di 92 anni si è spento Gino Pivatelli, gigante del gol che nelle sue sette stagioni in rossoblù, dal 1953 al 1960, ha realizzato 109 reti in 204 partite, secondo miglior bomber del dopoguerra alle spalle di Beppe Savoldi e quinto nella classifica assoluta, preceduto solo dai miti Schiavio, Reguzzoni e Pascutti. Veronese di Sanguinetto, Pivatelli era nato il 27 marzo 1933. Nel 1955-56 riuscì nell'impresa di vincere la classifica dei cannonieri della serie A realizzando 29 reti, record tuttora imbattuto in casa rossoblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gino Pivatelli è morto, addio al gigante del gol del Bologna anni ‘50

