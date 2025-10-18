Gino Lisa aperte le vendite dei voli Aeroitalia da Foggia | si vola dal 1° novembre

Sono aperte le vendite dei voli Aeroitalia da e per Foggia. Come già preannunciato alcuni giorni fa dall'amministratore delegato Gaetano Francesco Intrieri, nonché dal vice presidente della Regione Puglia, Piemontese, si parte il 1° novembre. I voli sono già in vendita sul sito della compagnia e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

