Ginnastica artistica non solo Simone Biles | innumerevoli le assenze di peso ai Mondiali 2025
I Mondiali 2025 di ginnastica artistica sono ormai alle porte, ma come sempre la rassegna iridata in anno post-olimpico conferma di essere la meno partecipata in termini qualitativi e quantitativi: l’evento è riservato esclusivamente agli individualisti (non sono previste le gare a squadre), ma soprattutto molti atleti che hanno brillato ai Giochi hanno deciso di prendersi un periodo di riposo e dunque non si sono prodigati per essere al via dell’evento in programma a Jakarta dal 19 al 25 ottobre. In Indonesia saranno assenti tantissime stelle dell’ultimo quadriennio, a cominciare da Simone Biles. 🔗 Leggi su Oasport.it
