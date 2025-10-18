Ginnastica artistica l’Italia apre i Mondiali | i Moschettieri inseguono le finali domenica da qualificazioni

Giornata di vigilia per l’Italia, che domenica 18 ottobre aprirà la propria avventura ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La nostra Nazionale maschile si presenterà in pedana alle ore 09.15 italiane (a Jakarta, Indonesia, sono cinque ore avanti rispetto a noi) per disputare le qualificazioni di questa rassegna iridata in anno post-olimpico, riservata esclusivamente agli individuali e che non prevede le gare a squadre. Nella terza suddivisione non ci saranno azzurri impegnati nel concorso generale individuale, il CT Giuseppe Cocciaro ha deciso di puntare sugli specialisti e spera di portare a casa delle medaglie dopo quattro anno di digiuno in campo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

